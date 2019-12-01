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11. bölüm fragmanı izle! Derviş hakkındaki gerçekleri ortaya çıkacak mı? İşte Şampiyon 11. bölüm fragmanı

ekranlarının favori dizisi 11. Bölüm her hafta olduğu gibi bu bölüm ile izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimlerin bulunduğu dizide bu hafta Fırat ve Derviş, Fırat’ı isteyenlerin kurşun yağmurunun arasında kalacak. İzleyiciler Şampiyon 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Şampiyon 11. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.12.2019 12:40
Şampiyon 11. bölüm fragmanı izle! Derviş hakkındaki gerçekleri ortaya çıkacak mı? İşte Şampiyon 11. bölüm fragmanı

TRT1 ekranlarının sevilen yapımı Şampiyon 11. Bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın olduğu ve başladığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizi adından söz ettirmeye devam ediyor. Baba ve oğlun başından geçen olayları konu edinen dizi Şampiyon 11. Bölüm fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. İşte izleyicilerinin merakla beklediği Şampiyon 11. Yeni bölüm fragmanı…

ŞAMPİYON 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Şampiyon 11. son bölüm fragmanı izle!

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'ın maçı kazanması tüm dengeleri altüst etmiştir. Derviş Aladağlı bunun hesabını sormaya niyetlidir. Yaman ve Zafer maçın yapıldığı salona giderler. Ancak Fırat'la görüşemezler. Kötü şeylerin olacağını bilen Yaman komiser Ziya'dan yardım ister.

Zafer babasının gizli saklı bir şeyler yaptığını düşünüp onu takibe alır. Telefonunda sık sık Zeliha adında bir hanımla görüştüğünü görür.
Fırat'ın maçı kazanmasıyla bahiste çok para kaybeden para babaları durumdan hiç memnun değildirler. Derviş'ten Fırat'ı isterler.
Tansel Suna'nın abisiyle ilgili gerçekleri kimden öğrendiğini anlamak için Kerem'i zorla ofisine getirtir. Kerem Akif'in video çekip her şeyi anlattığını Suna ile Fırat ve Zafer'in de videoyu izlediğini söyler.

Güneş babasının boks maçına çıkacağını ondan saklamasına kırılmıştır. Suna ablası ile kalır. Bu misafirlikle ikisi daha çok yakınlaşır.
Kerem'e siniri geçmeyen Tansel onun hassas noktasını bulmuştur. Adamları Nesli'yi kaçırır.
Suna Fırat'ı eve davet eder. Amacı abisinin ölümündeki asıl suçlunun Tansel olduğunu Fırat'ın suçsuz olduğunu ailesine anlatmaktır. Ancak şok bir gelişme ile karşılaşacaklarından haberi yoktur.

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Şampiyon 11. bölüm fragmanı izle! Derviş hakkındaki gerçekleri ortaya çıkacak mı? İşte Şampiyon 11. bölüm fragmanı
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