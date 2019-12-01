Son Dakika Haberi: Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı…

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşamki bölümünde yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmaya 7 yıllık avukat olduğunu söyleyen Buket Hanım'ın aile ile ilgili sözleri damga vurdu. Programa geldiği ilk andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım, seyirciyi çileden çıkarttı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

"AİLEMLE TÜM BAĞIMI KOPARDIM"

Kenan İmirzalıoğlu daha sonra Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sordu. Yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı!

STÜDYO BUZ KESTİ

Yaptığı açıklamayla stüdyodakilerin ağzını açık bırakan yarışmacıya İmirzalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.

İZLEYİCİLERİ ÇILDIRTTI

İmirzalıoğlu'nun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözüne karşılık yarışmacının "Onlar da bizim kıymetimizi unutmasınlar" sözü izleyenleri çıldırttı.

Sosyal medyadan Kenan İmirzalıoğlu'na destek mesajları yağarken yarışmacı tepki çekti.