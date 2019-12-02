Haberler
>
Medya Haberleri
>
Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:47Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 22:06
Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?