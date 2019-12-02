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Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? - Kim Olmak İster sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 22:06
Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?

Ahtapot

Karga

Sümüklü böcek

Kaplumbağa

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Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı "Hayvanların Tarihi" adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
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