Cesur Adamlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cesur Adamlar başrol oyuncusu kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili olarak internet üzerinden Cesur Adamlar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sorularına yanıt aranıyor. Yönetmen koltuğunda Mario Van Peebles'ın bulunduğu yapım 2. Dünya savaşını konu alıyor ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Cesur Adamlar filminin konusu nedir? Cesur Adamlar oyuncuları ve film hakkında merak edilen detaylar haberimizde…

CESUR ADAMLAR KONUSU NEDİR?

II. Dünya Savaşı'nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması'nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay'in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam'a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto'nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar. Gemideki 1.200 askerden sadece 312'si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar.

CESUR ADAMLAR OYUNCU KADROSU

Nicolas Cage , Matt Lanter , Thomas Jane , Emily Tennant , Tom Sizemore

Nicolas Cage kimdir?

7 Ocak 1964 ABD doğumlu.

Çocukken birçok oyun ve televizyon şovlarında yer alan Nicolas Cage, bir yaz tatili sırasında San Fransisco'daki Amerikan Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.

Los Angeles'ın kenar mahallelerinden birinde dünyaya gelen Cage, özellikle sürekli, depresyon geçiren annesinin ilgisizliğinden kaynaklanan kötü aile koşulları içerisinde büyüdü. Okuldan nefret ederek bir an önce okulu bitirdi.

İlk olarak kısa dönem TV dizilerinde oynadı. 1982 yapımı " Fast Times at Ridgemont High " filminde küçük bir rol alan Cage böylece sinemaya ilk adımını atmış oldu.

Esas ismi Nicolas Coppola olan ve ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nin yeğeni olan Cage, amcasının " Rumble Fish " ( 1983 ) adlı filminde rol aldı. Aynı yıl kendisini yıldızlığa yükselten filmi " Valley Girl "de oynayan oyuncu, yine yönetmenliğini amcası Coppola'nın yaptığı ve başrolünde Kathleen Turner'ın da yer aldığı " Peggy Sue Got Married " adlı filmde rol aldı.

Deneysel performansları tercih eden yetenekli oyuncu, stüdyo filmlerinden, medyatik gösterilerden ve Hollywood eleştirmenlerinden kaçmayı hep başardı. Cher ile birlikte rol aldığı Norman Jewison'un "Moonstruck"( 1987 ) adlı dönemin aşk filmlerine yeni bir soluk getiren filmde oynadı.

Bu filmdeki performansı ile Coen Kardeşlerin dikkatini çeken Cage, yönetmenlerin " Raising Rizona " adlı filminde yer aldı. Bu iki filmle giderek ünlenen oyuncu, 1990 yapımı " Vampire's Kiss " ve 1992 yapımı " Honeymoon in Vegas " adlı filmlerle çıkışını sürdürdü.

Artık film başına 4 milyon dolar gibi yüksek rakamlar alabilen bir oyuncu haline gelen Cage, Mike Figgis'in bağımsız yapımı "Leaving Las Vegas" ( 1995 ) da düşük bir ücretle görev aldı. İntihar etmeye karar veren bir alkoliği canlandırdığı filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nün sahibi oldu.

Daha sonraki senelerde genellikle aksiyon filmlerinde izlediğimiz oyuncu, Sean Connery ile başrolü paylaştığı " The Rock ", mahkûmlarca kaçırılan bir uçağın içerisinde azılı katillerle mücadele eden kahraman eski polisi canlandırdığı " Con Air ", John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde John Travolta'nın yer aldığı " Face/Off "ta rol aldı.

Meg Ryan'ın da rol aldığı romantik bir film olan ve ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'in " Wing of Desire " adlı filminden esinlenen " City of Angels " ile tarzını değiştiren Nicolas Cage, " Snake Eyes " filmiyle aksiyon filmlerine dönüş yaptı. "Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi" adlı sessiz korku filminin yapılışını konu alan " Shadow of the Vampire "ile yapımcılığa yönelen Cage, 2000 yapımı " Gone in 60 Seconds " için 20 milyon dolar aldı

Oyuncu, aynı yıl içinde çekilen " Aile Babası " isimli filmde, yoğun bir iş yaşamı ile güzel, huzurlu bir yuva arasında seçim yapmak zorunda kalan Jack Campbell karakterini canlandırdı. 2001 yılında " Corelli'nin Mandolini " isimli filmde 2.Dünya Savaşı sırasında bir Yunan adasında köyün güzeli Pelagia'ya aşık olan İtalyan askerini canlandıran oyuncunun son çalışmaları arasında " Ghost Rider ", " Drive Angry " ve " Season of the Witch " isimli filmler yer alıyor.