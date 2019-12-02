Çukur 3. sezon 11. bölüm'de heyecan dorukta! Yamaç kaza mı yapıyor? Çukur 3. sezon 11. bölüm fragmanı izle

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bu akşam ekranlara gelecek olan dizi ile ilgili olarak vatandaşlar 3. Sezon 11. Bölüm için oldukça heyecanlı. Aksiyon dolu sahneleri ile ekranlarda yayınlanacak olan Çukur yeni bölümde bu hafta herkes Koçovalılardan yardım bekliyor. Peki, Yamaç, kadınları kurtarabilecek mi? İşte Çukur 3. Sezon 11. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

ÇUKUR 3. SEZON 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Çukur 3. sezon 11. son bölüm ikinci fragmanı izle!

ÇUKUR 3. SEZON 11. SON BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arar.

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışır. Nehir ile Yamaç'ın yakınlaştığını gören Efsun çileden çıkar. Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile bir kez daha İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu, babasının katiline bir adım daha yaklaşır.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçer karşılarında sürpriz bir isim bulur.

Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur yeni bölümünde, Bütün çukur korku içindeyken herkes Koçavlılardan yardım bekleyecek. Peki Koçavalılar yardım edecek mi?