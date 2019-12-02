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Hangi bilgi yanlıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangi bilgi yanlıştır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi bilgi yanlıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:06 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 21:07
Hangi bilgi yanlıştır?

Hangi bilgi yanlıştır?

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Arılar birbirlerini sokabilirler

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Hangi bilgi yanlıştır?
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