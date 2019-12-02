John Wick 2 konusu gerçek mi? John Wick 2 filmi oyuncuları ve konusu!

John Wick 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Star TV'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " John Wick 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edilecek olan filmin başrolünde Keanu Reeves bulunuyor. Peki John Wick 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

JOHN WİCK 2 KONUSU NEDİR?

Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.

JOHN WİCK 2 KAÇTA BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan film, saat 20:00'da başlayacak.

JOHN WİCK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose