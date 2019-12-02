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Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayında! Kuruluş Osman 2. bölümde neler olmuştu. İşte detaylar…
Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayında! Kuruluş Osman 2. bölümde neler olmuştu. İşte detaylar…
ATV ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölümüyle ekranlardaki yerini almasının ardından, 3. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin 2. bölümünde, Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Öte yandan diziseverler arama motorlarında, Kuruluş Osman 3. bölüm 2. Fragmanı ile ilgili yoğun olarak araştırmaya devam ediyor Kuruluş Osman 3. bölüm 2. Fragmanı bağlantısını haberimizde bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz.En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı ve 2. Bölüm özeti…
Giriş Tarihi: 3.12.2019 01:15Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 01:15