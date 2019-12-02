Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > MasterChef Mehmet Şef hakkında şaşırtan gerçek! MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden eli cebinde?

MasterChef hakkında şaşırtan gerçek! MasterChef Mehmet 'in parmakları yok mu, neden eli cebinde?

MasterChef programındaki ustalığı ve yarışmacılara takındığı tavır ile dikkatleri üzerine çeken , yarışmayı takip edenler tarafından da en çok araştırılan kişilerin arasında yer alıyor. Öyle ki, Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Hâl böyle olunca da, 'Mehmet 'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, Mehmet Şef'in neden eli cebinde? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve şaşırtan o gerçek...

Giriş Tarihi: 2.12.2019 22:20 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 22:20
MasterChef Mehmet Şef hakkında şaşırtan gerçek! MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden eli cebinde?

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren , programdaki sert mizacı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmacılara yönelik sert bir tavır takınan Mehmet , aynı zamanda en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medya son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira, Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Mehmet Şef hakkında şaşırtan gerçek! MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden eli cebinde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN