MasterChef Mehmet Şef hakkında şaşırtan gerçek! MasterChef Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden eli cebinde?

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren Mehmet Şef, programdaki sert mizacı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmacılara yönelik sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medya son derece çeşitli şekillerde yorumlanıyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN NEDEN ELİ CEBİNDE?

Zira, Mehmet Şef'in yarışmacılara 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine neden oluyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, parmaklarına ne oldu? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;