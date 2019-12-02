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TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'TDK Sözlüğünde hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 2.12.2019 21:41Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 21:42