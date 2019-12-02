Vuslat 31.bölüm fragmanı yayında mı? Vuslat yeni bölümde neler olacak? Kerem’den yeni hamle!

Vuslat yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümü nefes kesmişti. Dizinin sıkı takipçileri '' Vuslat yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Kerem, annesini Aziz ile tanıştırıyor. Salih Baba ortaya çıkar ve Feride'ye Aziz'i antikacıda beklediğini söylemesini ister. Peki Vuslat 31.bölüm fragmanı yayında mı? Vuslat yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu?

VUSLAT 31.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Vuslat 31. Bölüm (2 Aralık 2019 Pazartesi) 2. fragmanı yayınlandı izle!

VUSLAT 31.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kerem, annesini Aziz ile tanıştırıyor. Salih Baba ortaya çıkar ve Feride'ye Aziz'i antikacıda beklediğini söylemesini ister.

VUSLAT SON BÖLÜM ÖZETİ!

Aziz şüphelerinden arınmasının tek yolunun, Necmi'nin verdiği görevi yerine getirmekten geçtiğini anlamıştır. Tuzağa düşürüldüğü yere geri döndüğünde gizli düşmanının sembolüyle karşılaşır. Aziz'in gizli düşmanı adeta kozasından çıkacağı zamanı bekleyen bir kelebek gibi kapalı kapıların ve duvarların ardına gizlenmiştir.

Feride, taşındıkları yeni evden ortaya çıkan eşyalarla adeta annesiyle yeniden tanışır. Bu tanışmayla beraber geçmişin aydınlık ve karanlık taraflarıyla yüzleşmeye başlayan Feride, duygusal bir hal içindedir. Bir taraftan da Hasibe'nin artık açık hale gelen düşmanlığıyla baş etmektedir.

Kerem, Bülent'le karşı karşıya geldikten sonra kendisine söylendiğini düşündüğü yalanların peşine düşer. Aziz'in, annesi hakkında söylediklerinden başlar ve Aziz'i Alice ile karşılaştırır. Aziz, etrafında dönen oyunlarla yine yolunu kaybetme noktasına gelir. Ta ki Salih, inzivadan çıkıp gelene ve 'Yolcu'nun hakikat yolundaki engellerini ortadan kaldırmaya başlayana kadar…