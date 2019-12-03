Çocuk 12. yeni bölüm fragmanı izle! "Efe gerçekleri öğreniyor" Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı!

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12. yeni bölüm fragmanı izle! "Efe gerçekleri öğreniyor" Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı!

Star TV ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi 12. Bölüm bu akşam ekranlarda olacak. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman gibi isimlerin olduğu dizi izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta yine entrikalarla dolu olan dizide Efe, ailesi hakkındaki gerçekleri öğreniyor! Peki, Çocuk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 12. Bölüm fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 3.12.2019 17:14

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Çocuk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta Hasan'ın Murat'ı hapse attırması Asiye ve Ali Kemal'i alt üst etmiştir. Asiye'nin oğlunu içeriden çıkartması için Emine'nin ifadesine ihtiyacı vardır. Oldukça heyecan ve entrika dolu dizi izleyicilerini her zaman olduğu gibi ekran başına kilitleyecek. Peki, Çocuk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 12. Bölüm fragmanı izle!

ÇOCUK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Çocuk 12. son bölüm ikinci fragmanı izle!

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, ailesi hakkındaki gerçekleri öğreniyor!
Hasan'ın Murat'ı hapse attırması Asiye ve Ali Kemal'i alt üst etmiştir. Asiye'nin oğlunu içeriden çıkartması için Emine'nin ifadesine ihtiyacı vardır. Emine yapılan bütün teklifleri ret eder. İfadesini verip vermemesi Hasan'ın elindedir. Asiye hepten kahrolurken, Ali Kemal Murat'ı kurtarmak için Hasan'la yüz yüze gelir.

Ali Kemal köşke eli boş dönerken, Akça da Hasan'ın bu yaptığına anlam verememiştir. Ama Hasan'ın Murat'ı hapse göndermesinin altında bambaşka bir neden yatmaktadır. Ali Kemal Murat'ı kurtarmak için çabalarken bir taraftan Efe'yi kaybetmek üzere olduğunu öğrenir. Ön dava duruşmasında Efe'nin gerçek anne ve babasıyla vakit geçirmesi kararı alınmıştır. Ali Kemal, her taraftan sıkışmıştır. Bir yandan kardeşini bir yandan Efe'yi kaybetmek üzereyken Akça ve Hasan da aralarındaki kırgınlığı bastırıp oğullarının ziyareti için heyecanla hazırlık yapmaktadır. İkilinin heyecanı Asiye'nin getirdiği haberle bozulur, Murat hapiste birileri tarafından ölesiye dövülmüştür. Bunu duyan Hasan'ın Murat'ı koruma çabası ve Emine'ye ifadesini vermesini söylemesi Asiye'yi oğluna bir adım daha yaklaştırırken, Ali Kemal bu iyiliğin altında başka bir sebep olduğunu düşünmektedir. Murat'ın kurtulması için Hasan bu sefer neyi feda etmelerini istemiştir? Asiye, Hasan'ın hiçbir şey istemediğini söyleyerek Ali Kemal'in Efe için alınan karara uymasını ister.

Efe, Akça ve Hasan'la vakit geçirirken Ali Kemal Asiye'nin şirketteki hisselerini Hasan'a devretmek üzere olduğunu öğrenir. Asiye Hasan'ın bundan haberi olmadığını söylese de Ali Kemal'i inandıramaz. Ali Kemal ve Hasan arasında büyük bir kavga yaşanırken Efe de bunca zaman kendinden saklanan gerçeği öğrenecektir.

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Çocuk 12. yeni bölüm fragmanı izle! "Efe gerçekleri öğreniyor" Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı!
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