Elimi Bırakma 56.bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma Salı akşamları ekrana geliyor. Yeni bölümü merak eden dizinin sıkı takipçileri dizi ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Elimi Bırakma 56.bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Konakta bebek haberinin mutluluğu sürerken bir tanda da doğum günü telaşı olacak. Cenk büyük ikilemde kalacak ve önemli bir kararın eşiğinde olacak. İşte Elimi Bırakma 56.bölüm fragman ve detayları!

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra hamileliğin keyfini doyasıya yaşamaktadır. Bebek haberi nedeniyle Çelenler çok mutludur. Konakta tatlı bir telaş vardır, Feride ufak ufak bebek için hazırlıklara başlamıştır bile…

Cenk ise Azra'nın mutluluğunu bozmamak için hastalıktan bahsetmez. Kendi üzüntüsünü belli etmemek için olağanüstü bir çaba harcarken bir yandan da hastalığa bir çözüm bulmaya çalışır. Alanında en iyi doktorları araştırır… Fakat olaylar Cenk'in sandığından farklı gelişir ve öyle bir noktaya varır ki, Cenk hayatının yine en zor kararlarından birini vermenin eşiğine gelir…

Barış Yaman cephesinde de olaylar durulmaz. Gelişen olaylar Barış'a hayatının şokunu yaşatacaktır. Sumru da payını alacaktır olanlardan. Ve bu defa geri dönülmez bir yola girecektir Barış…

ELİMİ BIRAKMA 56.BÖLÜM FRAGMAN

Elimi Bırakma 56. son bölüm fragmanı izle!