Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı'nın canlı yayında tartıştığı Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Hande Sarıoğlu kimdir ve nereli?

Trabzonspor - Galatasaray maçından sonra Ali Palabıyık'ın kararları konuşulurken Ömer Bayram'ın Portekizli sağ bek J. Pereira'ya yaptığı hareketin sarı kart mı yoksa kırmızı kart mı olduğu futbol programlarında konuşuluyor. Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, bu pozisyonun sarı kart olduğunu savunurken programın moderatörü Hande Sarıoğlu; 'Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' sorusunu sorunca Fatih Altaylı çok sinirlendi!

FATİH ALTAYLI CANLI YAYINI TERK ETTİ!

Sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Fatih Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu'nun oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.