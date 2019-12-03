Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı'nın canlı yayında tartıştığı Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Hande Sarıoğlu kimdir ve nereli?

Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı'nın canlı yayında tartıştığı hangi takımlı? ve nereli?

Fatih Altaylı ile arasındaki tartışma dün geceye damga vurdu. Bu gergin anlar sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı. Fatih Altaylı; Trabzonspor - Galatasaray maçında Ömer Bayram'ın Pereira'ya yaptığı hareketin sarı kart olduğunu savunurken moderatör Hande Sarıoğlu "Bu hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı tepkiniz aynı mı olurdu?" deyince Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti. Konuyla ilgili olarak hangi takımlı? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:32
Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı'nın canlı yayında tartıştığı Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Hande Sarıoğlu kimdir ve nereli?

Trabzonspor - Galatasaray maçından sonra Ali Palabıyık'ın kararları konuşulurken Ömer Bayram'ın Portekizli sağ bek J. Pereira'ya yaptığı hareketin sarı kart mı yoksa kırmızı kart mı olduğu futbol programlarında konuşuluyor. Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, bu pozisyonun sarı kart olduğunu savunurken programın moderatörü Hande Sarıoğlu; 'Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?'' sorusunu sorunca Fatih Altaylı çok sinirlendi!

FATİH ALTAYLI CANLI YAYINI TERK ETTİ!

Sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Fatih Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Halid Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan, bir döneme damga vuran, başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu'nun oynadığı "Aşk-ı Memnu" dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Hande Sarıoğlu, 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı'nın canlı yayında tartıştığı Hande Sarıoğlu hangi takımlı? Hande Sarıoğlu kimdir ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN