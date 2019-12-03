MasterChef Güzide isyan etti! Güzide Mertcan'ın sosyal medyada yaptığı açıklama olay oldu!

Masterchef Güzide Mertcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tekrar gündeme geldi. 7 milyon TL değerindeki eviyle adından söz ettiren yemek yarışmasının iddialı ismi kendiyle ilgili yapılan haberlere adeta isyan etti. Vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. İşte Masterchef yarışmasının iddialı ismi Güzide Mertcan ile ilgili detaylar….

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BÖYLE İSYAN ETTİ

Son olarak ünlü yarışmacı, dün evinin 7 milyon TL olduğu ve eşinin işiyle ilgili çıkan haberlere isyan etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan yarışmacı, gerçekleri şöyle anlattı:

MASTERCHEF YARIŞMACISI GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Asıl mesleği estetisyenlik olan Güzide Mertcan yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Eğitimini Manisa ve İzmir^de tamamlayan Masterchef Güzide bu arada boş kalan zamanlarında ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraştı.

Daha sonra Mustafa Mertcan ile evlenen Güzide 3 çocuk sahibi olunca iş hayatına biraz ara verdi. Daha sonra estetisyen olmaya karar veren Masterchef Güzide bu alanda çeşitli eğitimler aldı ve yeni mesleğini seçti.

Güzide Mertcan'ın yemek yapmaya olan aşkı hiç bitmedi özellikle çocukları için yaptığı birbirinden lezzetli yemekleri instagram hesabında paylaşan Güzide Mertcan kısa sürede takipçisi sayısını arttırdı.

Yarışmaya ilk katıldığında 21 bin takipçisi olan Güzide'nin Masterchef Türkiye sonrası takipçisi sayısı hatrı sayılır şekilde arttı. Güzide'nin şu an aktif 205 bin takipçisi var. Yarışma dışında anne ve iyi bir eş olan Güzide Mertcan, Mustafa Mertcan ile evli. Eşi DOF Robotic ismindeki şirketin sahibi. Mustafa Mertcan'ın şirkeri İstanbul Esenyurt'ta bulunuyor.



Güzide Mertcan'ın birbirinden tatlı 3 tane çocuğu var. Çocukları ile sık sık zaman geçiren, gezmeyi seven Güzide o anlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.