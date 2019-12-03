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sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık , Çukur, Vuslat reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Pazartesi akşamı Kanal D’de , Show TV’de Çukur, TRT1’de Vuslat yeni bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Çukur dizisi birinci olurken, Yasak Elma üçüncü, Zalim İstanbul dokuzuncu sırada yer almıştı. En çok izlenen diziler arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Her gün bir önceki günün TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Zalim İstanbul, Çukur, Vuslat reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:37
Reyting sonuçları açıklandı mı? 2 Aralık Zalim İstanbul, Çukur, Vuslat reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet devam ediyor. En çok izlenen diziler arasında dün akşam Show Tv'de Çukur, Kanal D'de ve TRT1'de Vuslat yeni bölümleriyle yayınlandı. Dizilerin ve filmlerin sıkı takipçileri TOTAL, AB ve ABC1 sıralamaları merak ediyor. Geçen hafta zirvenin sahibi Çukur dizisi olmuştu. Zalim İstanbul dokuzuncu sırada yer almıştı. Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı sıralamayı oluşturur. Peki açıklandı mı? 2 Aralık Zalim İstanbul, Çukur, Vuslat reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 ARALIK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 2 Aralık Zalim İstanbul, Çukur, Vuslat reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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