Yemin 133. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak?

Yemin yeni bölüm fragmanında bugün kaza geçiren Süheyla'nın çantasından çıkan CD Emir'in eline geçer. Emir CD'yi izleyebilecek mi? Kanal 7 ekranlarının günlük olarak yayınlanan dizisi son zamanların en çok izlenen yapımları arasında yerini alıyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de ekranlarda oluyor. Peki, Yemin 133. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kanal 7'nin sevilen yapımı Yemin 133. Yeni bölüm fragmanı!

YEMİN 133. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yemin dizisi 133. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde olacaktır...

YEMİN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal 7'nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal'in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…