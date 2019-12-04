Azize 3.bölüm fragmanı yayınlandı! Kartal gerçekleri öğrenecek mi? Azize yeni bölümde neler olacak?

Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının efsane dizisinin son bölümde nefes kesen sahneler yer almıştı. Bu akşamki yeni bölümde ise yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri' Azize 3.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşamki bölümde Balkan'ın başına gelenler başta Kartal olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. Son bölümde ise Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur. Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Peki Azize 3.yeni bölümde neler olacak? Kartal gerçekleri öğrenecek mi?

AZİZE 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kartal, Azize'yi savunuyor. Azize kardeşinin iyileşeceğini düşünür ancak Azize'yi farklı bir son beklemektedir. Balkan'ın başına gelenler başta Kartal olmak üzere herkesin kendisini sorgulamasına sebep olur. Kartal, Azize ve Balkan arasındaki bağı bulmaya çok yaklaşmıştır. Öte yandan Azize'nin üzerine gelen herkes Kartal'ın hışmıyla karşılaşır.

Azize 3. Bölüm (3 Aralık 2019 Salı) son fragmanı yayınlandı izle! O ölüme engel olabilecek mi?

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayanır. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldızdır. Azize korku dolu anlar yaşarken, Okan komiser Alpanların evine baskın yapar. Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur.

Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Okan'ın silahı Kartal'a kaldırmasıyla herkesin yüreği ağzına gelir. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başarır. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşar. Okan ise Balkan'ı bıçaklayanın Azize olduğunu tahmin eder ve Alpanlardan önce Azize'yi bulmalıdır.