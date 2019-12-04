Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali’yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? Seda Yıldız kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman, henüz yayın hayatına başlamadan ekrana gelen tanıtımları ile birlikte yayın dönemi boyunca ilgiyle takip edileceği kanıtladı. İlk iki bölümü oldukça yüksek ilgiyle takip edilen dizinin üçüncü bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizinin kısa sürede oluşan hayran kitlesinin, bu akşam da aynı ilgiyle diziyi takip etmesi bekleniyor. Diziye ilgi bu kadar yüksek olunca, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yer alan karakterler ve bu karakterleri dizide canlandıran oyuncular yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan önemli isimlerden bir tanesi olup dizide Şeyh Edebali karakterine hayat veren Seda Yıldız, bu merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki Seda Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi dizilerde rol almıştır? İşte Seda Yıldız hakkında merak edilenler…

SEDA YILDIZ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali rolünde Seda Yıldız'ı görüyoruz. 1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolünü canlandıran Seda Yıldız, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız, kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

İlk dizisi ise 1987 yılında ekrana gelen Gönül Dostları'dır. Oyunculuğun yan ısıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız'ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır