Masterchef’te Tuana'nın söylediği Ederlezi şarkısı hangi dilde? Ederlezi şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi

MasterChef Türkiye dün 59. Bölümüyle ekranlara geldi. Değişen eleme kuralları ile izleyicinin karşısına çıkan program da heyecan ve duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olurken, geceye görme engelli genç kız Tuana'nın söylediği Ederlezi türküsü damga vurdu. Balkanlardaki azınlığa ailt ve son dönemlerde oldukça popülerleşen bir halk şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşmiş Romanca bir kelimedir. Ederlezi şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi haberimizin içerisinde sizlerle…
EDERLEZİ ŞARKI SÖZLERİ
Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ
Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran'ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi...