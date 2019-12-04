Masterchef’te Tuana'nın söylediği Ederlezi şarkısı hangi dilde? Ederlezi şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi

MasterChef Türkiye dün 59. Bölümüyle ekranlara geldi. Değişen eleme kuralları ile izleyicinin karşısına çıkan program da heyecan ve duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk olurken, geceye görme engelli genç kız Tuana'nın söylediği Ederlezi türküsü damga vurdu. Balkanlardaki azınlığa ailt ve son dönemlerde oldukça popülerleşen bir halk şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşmiş Romanca bir kelimedir. Ederlezi şarkısının sözleri ve Türkçe çevirisi haberimizin içerisinde sizlerle…

EDERLEZİ ŞARKI SÖZLERİ

Sa me amala oro kelana

Oro kelana, dive kerna

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo, e bakren chinen

A me chorro, dural vesava

Romano dive, amaro dive

Amaro dive, Ederlezi

Ediwado babo, amenge bakro

Sa o Roma babo, e bakren chinen

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo

Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Ederlezi...

Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,

Acıya bulanmıştı şenlikleri,

Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,

Ne bilsin burada yetim kızlar var

Bu sene ederlezi babasız kalmıştı

Yetim kızların yürekleriydi gelen.

Sarı saçları mavi gözleriyle,

Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,

Deniz utanırdı mavisinden,

Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,

Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı

Boşnak kızları Goran'ın,

Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.

Ah ederlezi, niye geldin bu sene

Bilmez misin, buradaki kızlar yetim

Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz

Yaslar bağladı sarı saçlarımız

Babasızdı mavi gözlerimiz

Ve goran, haykır yine bosna dağlarına

Ederlezi kızlarım, ederlezi...