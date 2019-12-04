Şevkat Yerimdar 2 nerede çekildi? Şevkat Yerimdar 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şevkat Yerimdar 2 filmi nerede çekildi sorusu izleyicilerin merak konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımı henüz izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2016 yılında gösterime giren ve izleyicilerine keyifli anlar yaşatan filmin başrollerinde güzel oyuncu Başak Parlak yer alıyor. Peki, Şevkat Yerimdar 2 oyuncuları kim, konusu nedir? Şevkat Yerimdar 2 nerede çekildi? İşte merak edilenler…

ŞEVKAT YERİMDAR 2 KONUSU NEDİR?

Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara'ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz âşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat'in planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen Sarper'in hesabını sormak için kahveyi basar ve macera başlar...

ŞEVKAT YERİMDAR 2 OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Başak Parlak

Mustafa Bilgin

Aslı İnandık

Cezmi Baskın

Numan Çakır

Şahin Aktaş

Bahadır Tokmak

Koray Karaca

Ali Hakan Beşen

Serkan Melikoğlu

Yaşar Ayvacı

ŞEVKAT YERİMDAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir dönem dizi olarak da televizyon ekranlarında yerini alan yapımın çekimleri Ankara'da yapılmıştır.