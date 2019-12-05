Azize dizisi ile ilgili flaş karar nedir? Azize’nin yayın günü mü değişti?

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Azize ile ilgili flaş bir karar ortaya atıldı. Yayın gününün değiştiği dizisin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulurken Salı akşamı yayınlanan dizinin hangi gün ekrana geleceği ise merak konusu oldu. Salı akşam Hekimoğlu dizisinin ekrana gelmesi sebebi ile Azize dizisinin yayın günü değişti. Peki Azize hangi gün ekrana gelecek?

AZİZE DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ!

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisinin 17 Aralık Salı akşamı ekrana geleceğinin açıklanmasının ardından, Azize'nin akıbeti merak konusu olmuştu.

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştıkları, Süreç Film imzalı Kanal D'nin iddialı dizisi Azize, 14 Aralık'ta ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren, 14 Aralık Cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak.