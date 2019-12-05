Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Adnan, Yılmaz’a baba diyor!

ATV ekranlarının popüler dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm ile Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı dizinin büyük bir hayran kitlesi var. Yeni bölüm ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemeyen dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Dizinin yeni bölümünde Demir aklını kaybedecek, Züleyha ve Yılmaz ile aynı arabada konuşacaklar. Fadik ise Çetin'e olan ilgisini belli edecek. Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm fragmanı da yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü oldukça heyecanlı. Peki BZC'de neler olacak?