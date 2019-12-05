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47.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Adnan, Yılmaz’a baba diyor!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 47.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Sınırsız ve imkansız aşkın, umudun, ihtirasın heyecanlı bir dille anlatıldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şaşırtıcı sahneler bizleri bekliyor olacak. Fragmandan da anlaşılacağı üzere dizinin yeni bölümünde Adnan, Yılmaz'a baba diyor. Züleyha ile Yılmaz'ın oğlu olan Adnan'ın ilk kez baba dediği kişinin Yılmaz olması izleyicide duygusal anlar yaşatacak. Öte yandan Fekeli'nin Hünkar'a herkes içinde evlenme teklif etmesi Demir'i çılgına çevirecek. Peki; Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:34
Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Adnan, Yılmaz’a baba diyor!

ATV ekranlarının popüler dizisi 47.bölüm ile Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı dizinin büyük bir hayran kitlesi var. Yeni bölüm ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemeyen dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Dizinin yeni bölümünde Demir aklını kaybedecek, Züleyha ve Yılmaz ile aynı arabada konuşacaklar. Fadik ise Çetin'e olan ilgisini belli edecek. fragmanı da yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm ile Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü oldukça heyecanlı. Peki BZC'de neler olacak?

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Bir Zamanlar Çukurova 47.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Adnan, Yılmaz’a baba diyor!
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