Görünmeyen Misafir konusu nedir? Görünmeyen Misafir filmi oyuncuları kimler?

2017 İspanyol yapımı olan Görünmeyen Misafir filmi için geri sayım başladı. Çarşamba akşamını evde geçirmek isteyenler filmin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Filmi önceden izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler '' Görünmeyen Misafir konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bir otel odasında, ölü sevgilisinin yanında uyanan genç iş adamı, nasıl cinayet şüphelisi haline geldiğini anlamak için kendine ünlü bir avukat tutar ve serüven bu şekilde başlar. Peki Görünmeyen Misafir konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Varlıklı bir iş adamı olan Adrián Doria, Asya pazarı ile yaptığı ticari anlaşmaları ve yüksek teknoloji şirketi sebebiyle 'Yılın Adamı' olarak adlandırılmıştır. Bir dağ oteli odasında yanında fotoğrafçı sevgilisi Laura Vidal'ın cesedi dururken polis tarafından tutuklanır. Kendisine güvenilir bir savunma mekanizması oluşturmak için kendi avukatı Felix Leiva tarafından tavsiye edilen ve tanık hazırlama ile adli bildirimlerde uzman deneyimli bir avukat olan Virginia Goodman ile tanışır.

Adrian, Virginia'yla cinayet ve sevgilisi Laura ile ilişkisi hakkında konuşur. Her ikisi de Daniel Garrido adında bir adamın öldüğü araba kazasında yer almıştır. Laura'nın Daniel'in ölümü nedeniyle hapse girmekten kaçınmak için Laura'nın onu nasıl yönlendirdiğinden söz eder. Aynı zamanda avukatı Felix, olayların seyrini değiştirebilecek bir delil araştırmaktadır. Virginia ve Adrian, vaka hakkında konuşmalarını sürdürürler ama Adrian'ın ifadesinden ikna olmayan Virginia onu hikayesinin karanlık noktalarını açığa çıkarması için zorlar. Bulmacada gerçek ve yalan kolayca yer değiştirecektir.

GÖRÜNMEYEN MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Mario Casas

Barbara Lennie

Jose Coronad

Francesc Orella

Paco Tous