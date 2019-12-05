Korkusuzlar konusu gerçek mi? Korkusuzlar filmi oyuncuları ve konusu!

Korkusuzlar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Star tv'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Korkusuzlar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Dram ve biyografi tarzındaki filmin başrolünde Jennifer Connelly ve Taylor Kitsc gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki Korkusuzlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Gerçek hayattan izler taşıyan film, bu tarz trajik, bölgesel, küçük ama etkili hikayelerin peşini bırakmayan Hollywood'a büyük çaplı duygusallıklar yaratma fırsatı sunuyor.
Jennifer Connelly
Taylor Kitsc
Josh Brolin
Miles Teller
Jeff Bridges
James Badge Dale
Josh Brolin
Andie MacDowell
Geoff Stults
Ben Hardy