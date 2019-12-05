Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Korkusuzlar konusu gerçek mi? Korkusuzlar filmi oyuncuları ve konusu!

konusu gerçek mi? oyuncuları ve konusu!

filmi konusu gerçek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2017 yapımı olan filmin başrolünde Akıl oyunları filmiyle ünlenen başarılı oyuncu Jennifer Connelly bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film korkunç bir yangının hikayesini anlatıyor. Biyografik ve drama dolu sahneleriyle henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Korkusuzlar filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? hakkında detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 5.12.2019 11:54
Korkusuzlar konusu gerçek mi? Korkusuzlar filmi oyuncuları ve konusu!

Korkusuzlar filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Star tv'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Korkusuzlar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Dram ve biyografi tarzındaki filmin başrolünde Jennifer Connelly ve Taylor Kitsc gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki Korkusuzlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

KORKUSUZLAR KONUSU NEDİR?

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Gerçek hayattan izler taşıyan film, bu tarz trajik, bölgesel, küçük ama etkili hikayelerin peşini bırakmayan Hollywood'a büyük çaplı duygusallıklar yaratma fırsatı sunuyor.

KORKUSUZLAR OYUNCULARI KİMLER?

Jennifer Connelly

Taylor Kitsc

Josh Brolin

Miles Teller

Jeff Bridges

James Badge Dale

Josh Brolin

Andie MacDowell

Geoff Stults

Ben Hardy

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkusuzlar konusu gerçek mi? Korkusuzlar filmi oyuncuları ve konusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN