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sonuçları 4 Aralık açıklandı mı? Benim Adım Melek, Afili Aşk, Kurşun, sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranlarda yayınlanan dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Çarşamba akşamı ATV’de Kuruluş Osman, Kanal D’de Afili Aşk, TRT1’de Benim Adım Melek, FOX TV’de Kurşun son bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurşun dizisi dün akşam son bölümüyle ekrana geldi. FOX TV’nin dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince final kararı almıştı. Geçen hafta TOTAL kategorisinde Kuruluş Osman 14.93 puanıyla ilk sırada yer aldı. Kuruluş Osman'ın özeti 7.89 puanla ikinci sırada yer alırken Afili Aşk 9., Kurşun ise 2.06 puanla 28. sırada yer alabildi. Peki sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, Kurşun, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 5.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 10:24
Reyting sonuçları 4 Aralık açıklandı mı? Benim Adım Melek, Afili Aşk, Kurşun, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar sıralamada birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Dizi ve filmleri takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen hafta zirvenin sahibi Kuruluş Osman dizisi olmuştu. Onu Afili Aşk dizisi dokuzunculukla takip etmişti. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Kuruluş Osman, FOX TV'de Kurşun, Kanal D'de Afili Aşk, TRT1'de Benim Adım Melek dizileri yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? 4 Aralık Afili Aşk, Kurşun, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 4 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 4 Aralık Afili Aşk, Kurşun, Kuruluş Osman reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 4 Aralık açıklandı mı? Benim Adım Melek, Afili Aşk, Kurşun, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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