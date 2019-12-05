Yemin 134.bölüm fragmanı yayında mı? Reyhan gerçekleri anlatacak mı? Yemin yeni bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Yemin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal 7'nin ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölüm fragmanında şok gelişmeler yer almıştı. Medya gündemini takip edenler '' Yemin 134.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Emir Reyhan'ı köşeye sıkıştırır. Gerçekleri gizleyen Reyhan pes mi edecek? Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen dizinin son bölümdeki sahneleri nefes kesmişti. Peki Yemin 134.bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde neler oldu?

YEMİN 134.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Yemin Dizisi 134. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) fragmanı yayınlandı izle!

YEMİN 133.BÖLÜMDE NELER OLDU?

REYHAN GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Yemin dizisinde bugün Emir Reyhan'ı köşeye sıkıştırır. Gerçekleri gizleyen Reyhan pes mi edecek?

Yemin 133. son bölüm fragmanı izle!

Emir, gerçekleri anlatması için Reyhan'ı köşeye sıkıştırır. Cemre ise Talaz'ın elinden kurtulmanın yolunu aramaktadır. Kemal ve Narin, kendi hataları yüzünden Oya'nın şüphesiyle karşı karşıya kalırlar.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EMİR CD'Yİ İZLEYECEK Mİ?

Kanal 7 ekranlarının en beğenilen günlük dizilerinden Yemin 3 Aralık Salı günü yayınlanan son bölüm 132. bölümüyle izle7.com'da. Yemin dizisinde bugün kaza geçiren Süheyla'nın çantasından çıkan CD Emir'in eline geçer. Emir CD'yi izleyebilecek mi?

Süheyla'nın çantasındaki Cd'yi açan Emir, gerçeği öğrenmeye çok yakındır. Kemal ve Narin'in arasındaki kavga ise sırların açığa çıkmasına sebep olacaktır.