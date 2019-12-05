Yemin 134. bölüm'de neler olacak? Yemin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yemin dizisi 135. Bölüm fragmanı dizinin bugün ekranlara gelmesinin ardından yapımın yayınlandığı kanal olan Kanal 7 tarafından paylaşılacak. Dizinin takipçileri internet üzerinden yoğun olarak konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken bugün Cemre yaşadığı olayı arayıp Emre'ye anlatmayı düşünüyor. Peki, Yemin 135. Bölüm fragmanı neler yaşanacak? İşte Yemin 135. Bölüm fragmanı!

YEMİN 135. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Dizi bu akşam 134. Bölümü ile Kanal 7 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Bu bölümün sona ermesi ile yeni bölüm fragmanı haberimizin içeriğinde olacaktır.

YEMİN 134. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yemin Dizisi 134. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) fragmanı yayınlandı izle!

Emir'i arayan Cemre, tüm gerçeği itiraf etmeye zorlanır. Reyhan ise yaklaşan tehlikeden habersizdir. Kemal ve Narin'in arası düzelmek üzereyken gelen misafir her şeyi alt üst eder.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…

Kanal 7'nin merakla beklenen Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürükleyecek. Aşkın, zora savaş açtığı yeni sezonda seyircileri yeni sürprizler bekliyor.

Büyük sır ortaya çıkar, taşlar yerinden oynar ve artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz… Yüreğindeki ağır yükü, aşkıyla yer değiştiren Reyhan şimdi ne yapacak? Öfkesinin yerini aşka teslim eden Emir, öğrendiklerinden sonra sakin kalabilecek mi? Sevdalı iki genci daha büyük bir savaş beklerken, Cavidan yine karşılarındaki en büyük engel olacak. Sevdiklerinin iyiliği ve mutluluğu için her şeyi göze almış Hikmet, bu sefer çaresiz kalmıştır ve Cavidan yine hırsıyla hareket edip istediklerini almak için elinden geleni yapacaktır. Birbirlerini deliler gibi seven iki âşık, mecburiyetlerden arınmış ama büyük yaralar almış aşklarına sahip çıkabilecek mi?

Yaşanan onca olaydan sonra Kemal kendini sıradan bir hayatın içinde bulur. Kızı ve işinden başka hiçbir şey düşünmeyen bir adama dönüşen Kemal'in bu rutin hayatı, yollarının kesiştiği Narin ile değişecek. Geçmişinden büyük bir sırla çıkıp gelen Narin, hiç ummadığı bir hayatın için düşecek. İkisi de büyük zorlukları geride bırakmak için çabalarken onları daha da zor günlerin beklediğinden haberleri yoktur. Gönlünü tamamen sevdaya kapamış Kemal kapısını çalan aşka direnebilecek mi? Narin, bir yolcu gibi uğradığı bu limanda kalmayı mı seçecek yoksa gitmeyi mi?