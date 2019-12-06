Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinler kızıştı! 6 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla yapılan programda gelinler yarışıyor kaynanalar puan vermeye devam ediyor. Medya gündemini takip edenler '' 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?'' sorusuna yanıt aranmaya başladı. Gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği final bölümünde elenen yarışmacı stüdyoda hüzünlü anlar yaşatıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programında gelinler Cuma günü birinci olabilmek için hünerlerini sergiliyor ve yüksek puan almak istiyor. Peki 6 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? Puan durumu nasıl? Hafta finalinde kim elenecek, kim bilezikleri kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 6 ARALIK

Haberimizde, 6 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismiyle birlikte puan durumları hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.