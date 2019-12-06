Hercai 24. yeni bölüm ATV ile canlı izle! Hercai yeni bölümü ile ATV'de!

Hercai, 24. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! Hercai yeni bölümde, Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Haberimizin detaylarından, Hercai 24. yeni bölümü ATV canlı izleme ekranı ile hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜM ATV İLE HEMEN İZLE

Hercai yeni bölümü, aşağıdaki ekrandan hızlı ve kolay bir şekilde izleyebilirsiniz.

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HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bir gün geleceğini biliyordum…"

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) son fragmanı yayınlandı izle! Miran o geçmişe rağmen sözünü tutabilecek mi?

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?