Hercai 24.bölüm fragmanı izle: “Bir gün geleceğini biliyordum…” Hercai yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların popüler dizisi Hercai 24. bölüm ile Cuma akşamların izlenme rekoru kıracak. Macit Sonkan, Akın Akınözü, Ebru Şahin, ve Ayda Aksel'in gibi isimlerin yer aldığı dizi yurt dışında da ilgi görüyor. Yeni bölüm ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemeyen dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Hercai yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Elif gerçekleri itiraf ediyor. Geçmişin peşine düşen Reyyan ve Miran için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Haberimizde, Hercai yeni bölüm fragmanına ve tüm detaylara erişebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Başrollerinde Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu) paylaştığı Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.