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24.bölüm fragmanı izle: “Bir gün geleceğini biliyordum…” Hercai yeni bölümde neler oluyor?

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 24.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan ve Ayda Aksel’in paylaştığı dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Hırs, intikam ve aşk dolu Hercai yeni bölümde şaşırtıcı sahneler bizleri bekliyor olacak. Fragmandan da anlaşılacağı üzere dizinin yeni bölümünde Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Bunun yanı sıra Elif gerçekleri öğrenecek. Heyecan be aksiyon dolu yeni bölümde Aslanbey ve Şadoğullarında kriz yaşanacak. Peki; Hercai yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 6.12.2019 14:28
Hercai 24.bölüm fragmanı izle: “Bir gün geleceğini biliyordum…” Hercai yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların popüler dizisi 24. bölüm ile Cuma akşamların izlenme rekoru kıracak. Macit Sonkan, Akın Akınözü, Ebru Şahin, ve Ayda Aksel'in gibi isimlerin yer aldığı dizi yurt dışında da ilgi görüyor. Yeni bölüm ile ilgili hiçbir detayı kaçırmak istemeyen dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Hercai yeni bölümde neler olacak?" araştırması yapıyorlar. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Elif gerçekleri itiraf ediyor. Geçmişin peşine düşen Reyyan ve Miran için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Haberimizde, fragmanına ve tüm detaylara erişebilirsiniz.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Başrollerinde Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu) paylaştığı Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

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Hercai 24.bölüm fragmanı izle: “Bir gün geleceğini biliyordum…” Hercai yeni bölümde neler oluyor?
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