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kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye nereli?

Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'deki öne çıkan yarışmacılardan birisi de oldu. Bu hafta, takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından eleme oyununda ter döken Batuhan Bayır, şeflerin Yasin'i elemesinin ardından programa devam etti. Hâl böyle olunca da, ' kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Haberimizden, Masterchef Batuhahan Bayır'ın hayatı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 00:33
Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye Batuhan Bayır nereli?

Masterchef Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan birisi de Batuhan Bayır. 62. bölümde Yasin'le kaldığı eleme anında yarışmaya devam eden genç yarışmacı, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan kişilerin başında geliyor. Öyle ki, MasterChef Batuhan'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu oldukça merak ediliyor. Peki, Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.

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Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye Batuhan Bayır nereli?
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