Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında? Masterchef Türkiye Batuhan Bayır nereli?

Masterchef Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan birisi de Batuhan Bayır. 62. bölümde Yasin'le kaldığı eleme anında yarışmaya devam eden genç yarışmacı, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan kişilerin başında geliyor. Öyle ki, MasterChef Batuhan'ın hayatı, yaşı ve nereli olduğu oldukça merak ediliyor. Peki, Batuhan Bayır kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.