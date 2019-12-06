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'te bu hafta kim elendi? 6 Aralık Masterchef elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm bir ilk yaşandı

Ekranların sevilen yarışma programı 6 Aralık son bölümde yine heyecanlı anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım, Uzak Doğu mutfağından bir yemek eşliğinde öncelikli olarak dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Şefler, dokunulmazlık oyununun galibini açıkladıktan sonra ise eleme oyununa geçildi. Eleme oyunu sırasında ise yarışmacılardan Kilis Pie yapılması istendi. Yasin ve Cemre'nin yer aldığı eleme potasına Batuhan da eklendi ve eleme oyunu oylamasında bir ilk yaşandı! 62. bölümü kaçıran veya bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da 'Masterchef'te kim elendi?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 6 Aralık Masterchef Türkiye'den elenen kişi kim oldu? Haberimizden, sevilen yarışma programının 62. son bölümü hakkında bilgi edinebilir; Masterchef'te bu hafta elenen kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 00:15 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 00:17
Masterchef'te bu hafta kim elendi? 6 Aralık Masterchef Türkiye elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm bir ilk yaşandı

de her Cuma olduğu gib bu hafta da yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kırmızı ve mavi takım önce dokunulmazlık oyunu için hünerlerini sergiledi. Öyle ki, şefler tarafından Uzak Doğu mutfağına has bir yemek yapılması istendi. Yoğun süren mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Somer şef, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

MASTERCHEF 62. BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef 62. bölüm eleme oyunu sırasında şefler tarafından Kilis Pie yapılması istendi. Zırhlı bir et yemeği olan Kilis Pie yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, sevilen programın 6 Aralık 2019 Cuma günü 62. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Bu hafta Masterchef'ten kim elendi?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

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Masterchef'te bu hafta kim elendi? 6 Aralık Masterchef Türkiye elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm bir ilk yaşandı
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