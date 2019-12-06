Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? İşte Pınar Deniz hakkında merak edilenler!

Pınar Deniz, Can Yaman'ın partneri olmaktan vazgeçtiğini duyurunca ismi sosyal medyada gündem oldu. En çok aratılan isimler arasına giren genç ve güzel oyuncu Kanal D ekranlarına gelen Vatanım Sensin ile tanınıyor. Aslen Mardinli olan, küçüklüğünden beri oyunculuk hayali kuran başarılı genç oyuncu Pınar Deniz kimdir? İşte Pınar Deniz hakkında tüm merak edilenler!

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI KLİPLER:

Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

2014 yılında "Sil Baştan" adlı dizide Evrim rolünde oynadı.

2015 yılında "Beyaz Yalan" dizide Azra rolünde oynadı.

2016 yılında "Vatanım Sensiz" adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmaktadır.

VATANIM SENSİN ADLI DİZİDEKİ ROLÜ:

Vatanım Sensiz adlı dizinin oyuncuları; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Miray Daner, Pınar Deniz, Senan Kara, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Salınmış, Baki Davrak, Celile Toyon, Boran Kuzum, Kubilay Aka'dır. Dizi Çekimleri İstanbul, İzmir, İzmit ve Ayvalık'da döneme uygun olarak hazırlanmış özel mekanlarda çekilmiştir. Pınar Deniz, Cevdet ile Azize'nin büyük kızı Yıldız karakterini canlandırıyor.