Sevgili Geçmiş 7. Bölüm fragmanı izle! Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor ama... İşte Sevgili Geçmiş 7. Bölüm fragmanı

Birbirinden habersiz olan üç kardeşin hayatlarının kesişmesini anlatan dizi Sevgili Geçmiş 7. Yeni bölüm fragmanı Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İlk günden beri dikkat çeken dizide usta oyuncuların yanı sıra oyunculuk hayatlarının başlarında olan birçok oyuncu yer alıyor. Peki, Sevgili Geçmiş 7. Bölüm fragmanında neler oluyor? Bu hafta Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor ama... İşte Sevgili Geçmiş 7. Yeni bölüm fragmanı…

SEVGİLİ GEÇMİŞ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sevgili Geçmiş 7. bölüm ikinci fragmanı izle

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir. İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide'yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir. Cahide, Cemal'den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.