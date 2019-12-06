Sevgili Geçmiş final mi yapıyor? Sevgili Geçmiş dizisi şaşırtan final iddiası!

Sevgili Geçmiş final mi yapıyor sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Henüz dizinin kanalından bir açıklama yapılmasa da ortaya dizinin sona ereceği iddiası atıldı. Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkat çeken dizinin ne yazık ki istediği reytinglere ulaşamadığı belirtilirken dizinin takipçileri ise merak ediyor. Peki, Sevgili Geçmiş final mi yapacak? Star TV ekranlarının yeni dizisi Sevgili Geçmiş ne zaman final yapacak? İşte detaylar…

SEVGİLİ GEÇMİŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Bu iddiaya göre Star TV ekranlarının yeni dizisi Sevgili Geçmiş 13 Aralık 2019 tarihinde ekranlara veda edecek ve final bölümünü yayınlayacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCU KADROSU

Cahide Esen - Ece Uslu

Cemal Karalar - Emre Kınay

İpek Gencer - Sevda Erginci

Sinan Malik - Seçkin Özdemir

Deren Kutlu - Melis Sezen

Kenan Soykan - Burak Yamantürk

Azra Yılmaz - Özge Özacar

Mahir Denizhan - Burak Çelik

Çilem Akan - Elifcan Ongurlar

SEVGİLİ GEÇMİŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevgili Geçmiş dizisi İzmir'in Urla ilçesinin Kuşçular Köyünde çekiliyor.