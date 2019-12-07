Ahtapot Köpek Balığı 2 konusu nedir? Ahtapot Köpek Balığı 2 oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan film ile ilgili olarak internet üzerinden Ahtapot Köpek Balığı 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sorularına yanıt aranıyor. Yönetmen koltuğunda Kevin O'Neill'in bulunduğu yapım zaman içinde iki yaratığın karşı karşıya gelmesini ve kumsalların kızıla boyanmasını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Ahtapot Köpek Balığı 2 filminin konusu nedir? Ahtapot Köpek Balığı 2 oyuncuları ve film hakkında merak edilen detaylar haberimizde…

AHTAPOT KÖPEK BALIĞI 2 KONUSU NEDİR?

2014 yapımı Ahtapot Köpek Balığı 2 filminin konusu; Sharktopus'ta yaratık sonunda parçalanmış ama denizcilerin ağına takılan bir parçasında hala canlı yumurtası yer almaktadır. Aynı şekilde yavru ahtapot kolları olan melez bir yaratık çıkmaktadır. Bu arada gen mühendisleri aynı amaçla bilgisayarla yönlendirilebilen bir pteracuda yaratmışlardır. Olayların akışı zaman içinde bu iki yaratığı karşı karşıya getirecek ve kumsallar kızıla boyanacaktır...

AHTAPOT KÖPEK BALIĞI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Robert Carradine, Mario Ceara Mario Ceara, Akari Endo ve Tony Evangelista filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.