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Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? - Milyoner sorusu
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? - Milyoner sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.12.2019 22:25Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 22:26
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?