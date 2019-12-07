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Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 22:26
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? - Milyoner sorusu

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?

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Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir? - Milyoner sorusu
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