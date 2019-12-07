Benim Tatlı Yalanım 25.bölüm fragmanı yayında! Aylin, Nejat’ı geri kazanabilecek mi? Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi bu akşam 25.bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna'nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin'le yakınlaşan Nejat'ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Peki Aylin, Nejat'ı geri kazanabilecek mi? Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aylin, Nejat'ı geri kazanabilecek mi?

Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna'nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin'le yakınlaşan Nejat'ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna'nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm ikinci fragmanı izle!

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna'ya dağ evinde büyük sürpriz!

Suna ve Nejat'ın ayrılığının üzerinden 2 hafta geçmiştir. Her ikisi de yeni hayatlarına adapte olarak, birbirlerini unutmaya çalışmaktadırlar. Ancak unutmak hiç kolay değildir. Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra'nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat'ı uzaktan da olsa gözlemektedir. Kayra'nın Aylin'le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır.

Nejat'ın Suna'ya olan öfkesi geçmemiştir ancak o da Suna'nın neler yaptığını merak etmeden duramaz. Tıpkı Suna gibi, kendini göstermeden Suna'yı uzaktan izler. Saniye, Hayri'nin sırrını öğrendiği için ona çok öfkelidir ve anlatacağı hiçbir şeyi dinlememektedir. Hayri'nin aklına Saniye'yi dağ evine götürmek gelir. Suna'dan yardım ister. Suna, Hayri'ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir.