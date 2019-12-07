Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir? Eda Gökçen Kaya manken mi?

Sarı kırmızılı takımın ünlü futbolcusu Ömer Bayram sosyal medyadaki ifşa fotoğraflarıyla konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcısı Eda Gökçen Kaya kendisine instagramdan mesaj atan Galatasaraylı futbolcuyu ifşa etti. Günlerdir konuşulan bu olayın ardından vatandaşlar '' Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir? Manken mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İki kez ifşa olan Bayram sosyal medyanın diline düştü. 1991 doğumlu futbolcu Hollanda Breda'da dünyaya gelmiştir. Burcu Aslan'dır. Peki Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir, kaç yaşında?

GALATASARAYLI ÖMER BAYRAM'I İFŞA EDEN EDA GÖKÇEN KAYA KİMDİR?

Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ömer Bayram, tam 2 defa Instagram'dan ifşa oldu. Galatasaray'da son haftaların formda ismi Bayram'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.