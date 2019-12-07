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Kalk Gidelim 89. bölüm fragmanı izle! Kalk Gidelim 89. yeni bölüm'de neler olacak?

ekranlarının sevilen komedi dizisi Kalk Gidelim 89. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer gibi oyuncuların bulunduğu dizi her hafta seyircilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. İzleyicileri bu akşam yayınlanacak olan yapım ile ilgili olarak Kalk Gidelim 89. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını internet üzerinden araştırıyor. İşte Kalk Gidelim 89. Yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 16:32
Kalk Gidelim 89. bölüm fragmanı izle! Kalk Gidelim 89. yeni bölüm'de neler olacak?

Kalk Gidelim 89. Yeni bölüm fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer gibi oyuncuların bulunduğu komedi türündeki dizi izleyicilerini adeta ekran başına kilitliyor. Bu hafta; Şerif, Behice'yi istemek için Meryem'lere gelmez ve söz meselesi ortada kalır. Nurhatçe anneanne ve dedesinin yanına gitmiştir. Peki, Kalk Gidelim 89. Bölüm fragmanında neler olacak? İşte Kalk Gidelim 89. Yeni bölüm fragmanı…

KALK GİDELİM 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kalk Gidelim 89. son bölüm ikinci fragmanı izle!

KALK GİDELİM 89. YENİ BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Şerif, Behice'yi istemek için Meryem'lere gelmez ve söz meselesi ortada kalır. Nurhatçe anneanne ve dedesinin yanına gitmiştir. Sevda ve Seyfettin Nurhatçe'nin yokluğunda ortalığın karışmaması için herkesi idare etmek isterken, yakalanmamak için çaba göstereceklerdir. Nurcan peşini bırakacak gibi değildir. Meryem Behice'ye karşı haklı çıktığını düşünürken olaylar tahmin edildiğinden farklı gelişecektir.

Sefer, Perihan'ın baskısına dayanamaz ve fabrikayı yönetmesi için Şakir'e 2 günlüğüne izin verir. Ercan ve Efe, Şakir'i bu süreçte yalnız bırakmayacaklardır.

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