Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. Bölüm fragmanı izle! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. Yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Sevilen yapım her hafta izleyicilerine keyifli anlar yaşatırken Kuzey ve Yıldız'ın deli dolu aşklarını ekranlara taşıyor. Başladığı günden bu yana oldukça beğenilen Show TV dizisi bu akşam yayınlanacak. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. Bölüm fragmanı neler oluyor. İşte sevilen yapım Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. Yeni bölüm ile ilgili detaylar ve fragmanı…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. son bölüm ikinci fragmanı izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Yıldız'ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey'in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin'den başkası değildir. Çetin, Kuzey'e ve Şule'ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şuleyle evli olduğu sürece Yıldız'ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır.

Yıldız'ın Kuzey'e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer'in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey- Yıldız aşkı uğruna fedakarlığa ve acı çekmeye devam eder.

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey- Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.