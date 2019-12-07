Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemre Uyanık Masterchef yarışmasından elendi mi?

Masterchef Türkiye yarışmasında öne çıkan isimlerden birisi de Cemre Uyanık. Genç yarışmacı, zorluk derecesinin giderek arttığı programda eleme potasına girdi. Öte yandan, MasterChef Cemre'nin 62. bölümde ağlaması ve sonrasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekmesine neden oldu. Hâl böyle olunca da, 'Masterchef Cemre elendi mi?' sorusu oldukça merak ediliyor. Haberimizden, Cemre Uyanık'ın hayatı hakkında bilgi edinebilir; programdan elenip elenmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

CEMRE UYANIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

Her geçen gün zorluk derecesinin arttığı yarışmada haftalar deviren Cemre Uyanık, 62. Bölümde verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Genç yarışmacı, "Gerçekten yetenekli olduğunuz görmek istemiyorlar. Ben bu yeteneğimi göstermek istedim, burada kalır mıyım bilmiyorum. Baskılar o kadar fazla ki. Ben favori olmak istemiyorum . Bazen pes etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hiç uğraşmasam daha iyi" sözleriyle dikkat çekti.

CEMRE ELENDİ Mİ?

Her geçen gün zorluk derecesinin arttığı yarışmada haftalar deviren Cemre Uyanık, 62. Bölümde verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Genç yarışmacı, "Gerçekten yetenekli olduğunuz görmek istemiyorlar. Ben bu yeteneğimi göstermek istedim, burada kalır mıyım bilmiyorum. Baskılar o kadar fazla ki. Ben favori olmak istemiyorum . Bazen pes etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hiç uğraşmasam daha iyi" sözleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından paylaşımlar yapan Cemre Uyanık'ın yarışmaya dair paylaşımlarını silmesi, Masterchef sosyal medya hesaplarının da yarışmacıyı takipten çıkarması "elendi" iddialarına neden olmuştu.



İddialar üzerine açıklamada bulunan Cemre Uyanık, yarışmaya devam ettiğini ancak kendisinin Masterchef'ten ibaret olmadığını kaydetti. Önemli konular dışında paylaşım yapmayacağını, işine yoğunlaşması gerektiğini yazan Cemre Uyanık, bu açıklamayı da kısa süre içinde sildi.