Masterchef'te bu hafta kim elendi? Cuma 6 Aralık MasterChef Türkiye elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm

Türkiye'nin sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin son bölümünde nefes kesen anlar yaşanırken, eleme gecesinin kaybedeni de belli oldu. Yarışmada ter döken mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununun ardından heyecanlı bekleyişe koyuldu ve şefleri eleneni açıklamasını beklediler. İlk olarak şefler tarafından Uzak Doğu mutfağına has bir yemek yapılması istendi. Yarışmacıların zamana karşı yarıştığı çekişmeli geçen mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Somer şef, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

6 ARALIK CUMA MASTERCHEF 62. BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Masterchef 62. bölüm eleme oyunu sırasında şefler tarafından Kilis Pie yapılması istendi. Zırhlı bir et yemeği olan Kilis Pie yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

Haberimizde, ilgi ile takip edilen MasterChef yarışmasının 6 Aralık 2019 Cuma günü 62. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Bu hafta Masterchef'ten kim elendi?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.