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'te bu hafta kim elendi? Cuma 6 Aralık MasterChef elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm

'de televizyon ekranlarının yakından takip edilen yarışması Türkiye 6 Aralık son bölüm yine izleyenleri ekranlara kilitledi.. Yarışmada yer alan mavi ve kırmızı takım, Masterchef yarışma programında Uzak Doğu mutfağından bir yemek üzerinde çalışarak öncelikle dokunulmazlık oyunu için ter döktü. Yarışmadaki şefler, dokunulmazlık oyununun galibini heyecanla ilan ettikten sonra da yarışmacılar eleme gecesinin vazgeçilmezi 'eleme oyunu'na geçtiler. Peki, Masterchef eleme oyununda kim elendi? Eleme oyunu sırasında yarışmacılardan Kilis Pie yapılması istendi. Yasin ve Cemre'nin yer aldığı eleme potasına Batuhan da eklendi ve eleme oyunu oylamasında bir ilk yaşandı! 62. bölümü kaçıran veya bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için 'Masterchef'te kim elendi?' sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor!

Giriş Tarihi: 7.12.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 09:00
Masterchef'te bu hafta kim elendi? Cuma 6 Aralık MasterChef Türkiye elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm

'nin sevilen yemek yarışması Türkiye'nin son bölümünde nefes kesen anlar yaşanırken, eleme gecesinin kaybedeni de belli oldu. Yarışmada ter döken mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununun ardından heyecanlı bekleyişe koyuldu ve şefleri eleneni açıklamasını beklediler. İlk olarak şefler tarafından Uzak Doğu mutfağına has bir yemek yapılması istendi. Yarışmacıların zamana karşı yarıştığı çekişmeli geçen mücadelenin ardından her iki takım da yemeği başarılı bir şekilde hazırlarken; şeflerin dokunulmazlık oyununu kazanan takımı seçmesi bir hâyli zor oldu. Somer şef, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladıktan sonra ise stüdyonun bir tarafı sevince, diğer tarafı ise hüzne boğuldu. Hemen ardından eleme oyunu heyecanı başladı.

6 ARALIK CUMA MASTERCHEF 62. BÖLÜMDE KİM ELENDİ?

Masterchef 62. bölüm eleme oyunu sırasında şefler tarafından Kilis Pie yapılması istendi. Zırhlı bir et yemeği olan Kilis Pie yapılışı sırasında elemeye kalan yarışmacılar büyük ter döktü.

Haberimizde, ilgi ile takip edilen MasterChef yarışmasının 6 Aralık 2019 Cuma günü 62. bölümü hakkında bilgi edinebilir; 'Bu hafta Masterchef'ten kim elendi?' sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

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Masterchef'te bu hafta kim elendi? Cuma 6 Aralık MasterChef Türkiye elenen kişi belli oldu! 62. son bölüm
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