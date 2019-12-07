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Nereli olduğu sorulduğunda 'Mutluyum' cevabını veren kişinin memleketi neresidir? - Milyoner sorusu
Nereli olduğu sorulduğunda 'Mutluyum' cevabını veren kişinin memleketi neresidir? - Milyoner sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Nereli olduğu sorulduğunda 'Mutluyum' cevabını veren kişinin memleketi neresidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Nereli olduğu sorulduğunda 'Mutluyum' cevabını veren kişinin memleketi neresidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.12.2019 22:41Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 22:42
Nereli olduğu sorulduğunda 'Mutluyum' cevabını veren kişinin memleketi neresidir?