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'dan şok itiraf! ve Nur erkoç kimdir? Boşandılar mı?

Bir televizyon yarışmasında tanışarak evlenmeye karar veren çift yayınlanan programın bitmesinin ardından hayatlarını birleştirmişti. 2016 yılında nikah masasına oturan çiftin çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından ortaya atılan iddialar fenomen çiftin boşanacağı yönündeydi. Geçtiğimiz gün yine bir televizyon programında ile 3 ay önce evliliklerini bitirdiklerini açıklayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli kimdir? Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.12.2019 12:46
Nur Erkoç'dan şok itiraf! Batuhan Cimilli ve Nur erkoç kimdir? Boşandılar mı?

Televiyon ekranlarında bir dönem yayınlanan yarışmada tanışarak evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin boşandıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Erkoç, yine bir televizyon programında yaptığı açıklamada 3 ay önce evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar internet üzerinden Nur Erkoç kimdir, kaç yaşında? Tarzındaki soruları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Nur Erkoç kimdir, kaç yaşında? Batuhan Cimilli kimdir? İşte detaylar…

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Nur Erkoç 27 yaşında. Erkoç, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümü mezunu'dur. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte, bir organizasyon şirketine bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Bir televizyon programında tanındı 2016 yaz aylarında Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli, 2017 yılında bir kız çocuğu babası oldu.

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Nur Erkoç'dan şok itiraf! Batuhan Cimilli ve Nur erkoç kimdir? Boşandılar mı?
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