Nur Erkoç'dan şok itiraf! Batuhan Cimilli ve Nur erkoç kimdir? Boşandılar mı?

Televiyon ekranlarında bir dönem yayınlanan yarışmada tanışarak evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin boşandıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Erkoç, yine bir televizyon programında yaptığı açıklamada 3 ay önce evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar internet üzerinden Nur Erkoç kimdir, kaç yaşında? Tarzındaki soruları internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Nur Erkoç kimdir, kaç yaşında? Batuhan Cimilli kimdir? İşte detaylar…

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Nur Erkoç 27 yaşında. Erkoç, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümü mezunu'dur. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte, bir organizasyon şirketine bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Bir televizyon programında tanındı 2016 yaz aylarında Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli, 2017 yılında bir kız çocuğu babası oldu.