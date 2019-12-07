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"Reis", "fenerci", "borucu", "baskı kolcu" unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? - Milyoner sorusu
"Reis", "fenerci", "borucu", "baskı kolcu" unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? - Milyoner sorusu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Reis", "fenerci", "borucu", "baskı kolcu" unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Reis", "fenerci", "borucu", "baskı kolcu" unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 7.12.2019 22:23
"Reis", "fenerci", "borucu", "baskı kolcu" unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
A:Şerbetçilerde
B: Mehter takımında
C: Tulumbacılarda
D: Denizcilerde