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nedir? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Züğürt Ağa oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırıyor. 1985 yapımı Türk komedi filmi günümüzde de yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in üstlendiği filmin başrollerinde Şener Şen ve Erdal Özyağcılar bulunuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Ağa’nın topraklarını satarak, İstanbul'a göç etmesini ve şehir yaşamına ayak uyduramayan ağanın elinde avucunda ne varsa yiyip tüketmesine şahit olacağız. Peki, nedir? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Giriş Tarihi: 7.12.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 16:07
Züğürt Ağa konusu nedir? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Züğürt Ağa filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımı henüz izlememiş olanlar veya tekrar izlemek isteyenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. 1985 yılında gösterime giren ve izleyicilerine keyifli anlar yaşatan filmin başrollerinde güzel oyuncu Şener Şen yer alıyor. Peki, Züğürt Ağa konusu nedir? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? İşte ayrıntılar

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.

ZÜĞÜRT AĞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa, 1985 yılında Şanlıurfa'nın Sultantepe Köyü'nde çekilmiştir.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI KİMLER?

Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı Züğürt Ağa'nın oyuncu kadrosunda Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan, Celal İpek, Filiz Küçüktepe, Ali Osman Okumuş, Funda Çakmaktaş, Kemal İnci, Celal Yassıtaş, Kadir Yılmaz, Hamdiye Turan, Habil Yenici, Ahmet Yutmaz, Ali Rıza Canoluk ve Sabah Ayşavkı yer alıyor.

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