Aşk Ağlatır 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde neler olacak?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eylül ayında hayatına başlayan dizi kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı. İmkansız aşk hikayesinin anlatıldığı dizi her Pazar akşamı Show Tv ekranlarına geliyor. Yeni bölümde Yusuf ile Rüzgar hastaneye kaldırılacak, peki onlara ne olacak? Aşk Ağlatır 25.bölümde neler olacak?

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır'ın 14. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Rüzgar ve Yusuf'un hastaneye kaldırıldığı duygusal tanıtımda yaşamla ölüm arasında kalan kişinin Yusuf mu, Rüzgar mı olduğu merakla bekleniyor. Ada'nın endişeli halleri dikkat çekerken, Cevdet Yalçın'a silah doğrultan gizemli kişi heyecanı yükseltiyor. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV'de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 14.BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 14. Bölüm (8 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle!