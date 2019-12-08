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Galatasaraylı 'ı ifşa eden kimdir? ve nereli?

Galatasaraylı 'ı ifşa eden magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon en dikkat çeken oyuncusu Ömer Bayram ifşa fotoğraflarıyla konuşulmaya başlandı. Medyayı yakından takip edenler ise ‘’ , manken mi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 28 yaşında Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcu Bayram toplam 5 kez Türkiye U18, 2 kez U21 ve 12 kez Türkiye A2 Milli takım formalarını giymiştir. Futbolcuyu ifşa eden Kaya’nın sosyal medyada takipçisi ise oldukça fazla. Peki Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 8.12.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 15:07
Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir? Eda Gökçen Kaya kaç yaşında ve nereli?

Sarı kırmızılı takımın ünlü futbolcusu sosyal medyadaki ifşa fotoğraflarıyla konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcısı kendisine instagramdan mesaj atan Galatasaraylı futbolcuyu ifşa etti. Günlerdir konuşulan bu olayın ardından vatandaşlar '' Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden ? Manken mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İki kez ifşa olan Bayram sosyal medyanın diline düştü. 1991 doğumlu futbolcu Hollanda Breda'da dünyaya gelmiştir. Burcu Aslan'dır. Peki Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir, kaç yaşında?

GALATASARAYLI ÖMER BAYRAM'I İFŞA EDEN EDA GÖKÇEN KAYA KİMDİR?

Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinin başında gelen Ömer Bayram, tam 2 defa Instagram'dan ifşa oldu. Galatasaray'da son haftaların formda ismi Bayram'ın çok çarpıcı mesajları ortaya çıktı.

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Galatasaraylı Ömer Bayram'ı ifşa eden Eda Gökçen Kaya kimdir? Eda Gökçen Kaya kaç yaşında ve nereli?
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